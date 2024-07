Siemens Aktie News: Siemens schiebt sich am Mittwochmittag vor

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 174,58 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 174,58 EUR. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 174,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 173,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.610 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 188,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 31,56 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,96 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 201,60 EUR.

Am 16.05.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Mrd. EUR gelegen.

Am 08.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

