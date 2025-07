Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 227,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 227,40 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.397 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,67 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 33,74 Prozent Luft nach unten.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,35 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,80 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,82 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens-Aktie weiter von Investitionen angetrieben

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingefahren

UBS AG: Siemens-Aktie erhält Buy