Siemens Aktie News: Siemens macht am Dienstagmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 222,90 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 222,90 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 223,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 209.458 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 244,85 EUR an. Gewinne von 9,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,35 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 224,56 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,35 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,41 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 15.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 11,67 EUR je Aktie aus.

