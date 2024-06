Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 170,40 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 170,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 170,14 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.000 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 10,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 42,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 19,42 Mrd. EUR umgesetzt.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 10,43 EUR im Jahr 2024 aus.

