Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag im Minusbereich

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 184,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 184,88 EUR abwärts. Die Siemens-Aktie sank bis auf 183,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.942 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,37 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,91 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 198,50 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 18,90 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,58 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Europa: Anleger lassen STOXX 50 letztendlich steigen

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker