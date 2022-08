Siemens Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 111,52 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 110,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 111,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 492.870 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 29,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 93,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 150,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 11.08.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,06 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.867,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.085,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens am 17.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 6,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Joerg Koch/Getty Images