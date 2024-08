Siemens Aktie News: Siemens am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 162,68 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 162,68 EUR. Bei 163,46 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,14 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,34 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 544.537 Stück gehandelt.

Bei 188,88 EUR erreichte der Titel am 13.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 36,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,30 EUR an.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa in Grün: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge