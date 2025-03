Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 235,85 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:07 Uhr 0,7 Prozent. Bei 236,80 EUR erreichte die Siemens-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 236,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 65.893 Siemens-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (244,85 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,11 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 228,44 EUR angegeben.

Am 13.02.2025 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 18,35 Mrd. EUR, gegenüber 18,41 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,32 Prozent präsentiert.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,69 EUR im Jahr 2025 aus.

