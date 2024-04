Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 175,00 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 175,00 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 177,08 EUR zu. Bei 175,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 557.088 Siemens-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,95 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 194,44 EUR.

Am 08.02.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18.412,00 EUR im Vergleich zu 18.070,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

