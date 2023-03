Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Wert von 142,92 EUR bewegte sich die Siemens-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 143,16 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,46 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,90 EUR. Bisher wurden heute 35.279 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 52,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,40 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 09.02.2023 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,54 Prozent auf 18.070,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.497,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,39 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

