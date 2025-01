Siemens Aktie News: Siemens reagiert am Mittag positiv

Blick auf Siemens-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 208,05 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 208,05 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 208,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182.684 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 208,45 EUR erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,58 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,34 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,57 EUR.

Siemens gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 13.02.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,20 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

