Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag um Nulllinie

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Siemens-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 183,32 EUR an der Tafel.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr bei 183,32 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 183,36 EUR zu. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 182,62 EUR nach. Bei 182,86 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 19.019 Siemens-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 2,94 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,92 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Am 08.08.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,61 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,55 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX am Nachmittag in Rot

Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Montagnachmittag