Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 168,92 EUR zu.

Das Papier von Siemens konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 168,92 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 169,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,60 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 23.927 Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Gewinne von 11,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 29,27 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,94 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 198,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Mrd. EUR gelegen.

Am 08.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,42 EUR je Aktie.

