Siemens Aktie News: Siemens fällt am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 170,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 170,16 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,42 EUR nach. Bei 169,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 374.891 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,00 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 42,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,94 EUR, nach 4,70 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 198,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 19,16 Mrd. EUR, gegenüber 19,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,31 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Am 07.08.2025 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

