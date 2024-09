Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 171,80 EUR zu.

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 171,80 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 173,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 170,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 240.521 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,90 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 199,50 EUR an.

Am 08.08.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,90 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,58 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

