Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag in Grün

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 218,35 EUR.

Das Papier von Siemens legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 218,35 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 218,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 217,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.314 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,99 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,37 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 225,67 EUR.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,76 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19,16 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

