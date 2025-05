Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 221,05 EUR.

Die Siemens-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 221,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 221,55 EUR. Bei 218,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 477.570 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 150,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,83 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,37 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 225,67 EUR.

Am 15.05.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,87 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,57 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,11 Prozent auf 19,76 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Siemens.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

