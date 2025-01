Siemens Aktie News: Siemens gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 201,25 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 3,5 Prozent auf 201,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 197,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 201,20 EUR. Bisher wurden heute 1.210.618 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 210,05 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,37 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 150,68 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 33,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,35 EUR je Siemens-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 212,13 EUR aus.

Siemens ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.02.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

