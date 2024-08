Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 167,58 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 167,58 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens-Aktie bis auf 166,98 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 326.738 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,71 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 200,30 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 1,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

