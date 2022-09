Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Um 09:22 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 100,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 100,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 63.478 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 157,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (93,67 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,86 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 151,08 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 11.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,06 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 17.867,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.085,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 17.11.2022 erwartet. Am 09.11.2023 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,37 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

