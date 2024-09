Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 181,16 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 181,16 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 180,56 EUR. Bei 181,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 471.681 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 4,26 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 51,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,89 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 198,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.11.2025 dürfte Siemens die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Siemens-Aktie dennoch etwas höher: Siemens kann Wachstumsziel 2023/24 nicht erreichen

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen