Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 26,63 EUR.

Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 26,63 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Energy-Aktie bei 26,27 EUR. Bei 26,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.307.601 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 4,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Abschläge von 75,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,07 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 08.05.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,26 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,28 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.08.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,427 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

