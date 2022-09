Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr rutschte die Siemens Energy-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 14,21 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,55 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 712.637 Aktien.

Am 04.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 44,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,36 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,57 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.08.2022.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 16.11.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 15.11.2023.

