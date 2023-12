Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 11,06 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 11,06 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 11,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 304.211 Stück.

Bei 24,81 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 55,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,06 EUR.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 05.02.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,132 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

