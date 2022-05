Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag massiv unter Druck

Die Siemens Energy-Aktie musste um 16:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,2 Prozent auf 17,47 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,64 EUR aus. Bei 18,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.206.501 Siemens Energy-Aktien.

Am 01.05.2021 erreichte der Anteilsschein mit 28,33 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 38,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 16,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,13 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Am 09.02.2022 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.956,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.541,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.05.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 03.05.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG