Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gibt am Dienstagvormittag ab

Die Aktie verlor um 02.08.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 3,7 Prozent auf 14,93 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 14,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,30 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 411.015 Aktien.

Am 10.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 41,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,33 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 24,45 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 11.05.2022.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 15.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens Energy.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG