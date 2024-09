Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 26,08 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 26,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 26,20 EUR. Bei 25,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 1.202.713 Stück.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 6,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 6,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 75,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,063 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Siemens Energy ein Ergebnis je Aktie von -3,42 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 12.11.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,472 EUR je Aktie.

