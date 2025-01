Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,52 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 50,52 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,46 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,10 EUR. Zuletzt wechselten 91.139 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,30 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.01.2024 Kursverluste bis auf 11,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 78,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,96 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 13.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,74 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 11.02.2026 dürfte Siemens Energy die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 0,697 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Analysten sehen bei Siemens Energy-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen