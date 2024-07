Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verbilligt sich am Mittag

Kurs der Siemens Energy

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 24,95 EUR ab.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 24,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 796.498 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 27,01 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 8,26 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 74,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,060 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 24,07 EUR an.

Siemens Energy veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 11.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Energy-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,425 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel: DAX schlussendlich schwächer

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Siemens Energy-Aktie profitiert: Siemens Energy will Netzgeschäft offenbar ausbauen