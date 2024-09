Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Siemens Energy-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,08 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 25,08 EUR. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,92 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.193 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 11,28 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 291,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 07.08.2024. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 13.11.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,481 EUR im Jahr 2024 aus.

