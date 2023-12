Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Siemens Energy konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 11,37 EUR. Bei 11,40 EUR erreichte die Siemens Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,26 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 95.185 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.05.2023 bei 24,81 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 118,21 Prozent wieder erreichen. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 19,06 EUR an.

Siemens Energy ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,18 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.521,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.180,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,132 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start auf grünem Terrain

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November