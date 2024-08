Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 24,21 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 24,21 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 24,35 EUR. Bei 24,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 195.183 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2024 bei 27,91 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 13,26 Prozent niedriger. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 73,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,061 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,07 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2024. Siemens Energy hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,26 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite standen 8,28 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,03 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,430 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

