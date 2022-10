Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag im Aufwind

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 11,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Energy-Aktie bei 11,71 EUR. Mit einem Wert von 11,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.912 Siemens Energy-Aktien.

Am 11.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,59 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 54,44 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 11,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 5,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 24,57 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Siemens Energy am 16.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 15.11.2023.

