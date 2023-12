Aktienkurs im Fokus

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag auf grünem Terrain

06.12.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 11,84 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 11,84 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,91 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 11,69 EUR. Zuletzt wechselten 2.299.460 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Am 30.05.2023 markierte das Papier bei 24,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 52,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 45,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,06 EUR. Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -1,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Energy 8.521,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.180,00 EUR umgesetzt worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.02.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025. In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,132 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie XETRA-Handel: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen LUS-DAX aktuell: So performt der LUS-DAX aktuell

Bildquellen: Siemens Energy AG