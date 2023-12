Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy steigt am Mittwochvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,66 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 11,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210.145 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 112,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 6,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 45,09 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,06 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Am 15.11.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.521,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,132 EUR im Jahr 2024 aus.

