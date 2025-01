Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy knickt am Mittag ein

Siemens Energy im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,2 Prozent bei 50,90 EUR.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,2 Prozent auf 50,90 EUR ab. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 50,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.311.272 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,26 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2025). Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 7,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.01.2024 bei 11,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,053 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 42,50 EUR.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy -1,04 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,74 Mrd. EUR – ein Plus von 14,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 12.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.02.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,745 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gewinne in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen

Analysten sehen bei Siemens Energy-Aktie Potenzial