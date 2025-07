Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy reagiert am Mittwochmittag positiv

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 92,14 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 92,14 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,46 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,08 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 305.532 Siemens Energy-Aktien.

Bei 99,10 EUR erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,55 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 22,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 76,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,072 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 61,00 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Energy am 08.05.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,28 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 10.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

