Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 92,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 15:53 Uhr 1,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Energy-Aktie bei 92,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 92,08 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 737.036 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (99,10 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 22,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,072 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,00 EUR für die Siemens Energy-Aktie.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,96 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,42 EUR je Aktie belaufen.

