Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Nachmittag in Grün

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 24,61 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 24,61 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,76 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.010.041 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,91 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 13,41 Prozent zulegen. Bei 6,40 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,063 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,41 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Siemens Energy veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,42 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.11.2025.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,481 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

