Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag in Grün

10.04.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 53,08 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,7 Prozent auf 53,08 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Energy-Aktie bisher bei 56,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.550.486 Siemens Energy-Aktien. Bei einem Wert von 64,56 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.04.2024 auf bis zu 16,53 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 221,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,051 EUR je Siemens Energy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Energy-Aktie bei 50,50 EUR. Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 1,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,94 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,65 Mrd. EUR in den Büchern standen. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Siemens Energy am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026. Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,735 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Energy von vor 3 Jahren abgeworfen Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer bekommen am Freitagnachmittag kalte Füße Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX tief in der Verlustzone

