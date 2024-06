Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,82 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 22,82 EUR ab. In der Spitze büßte die Siemens Energy-Aktie bis auf 22,63 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,78 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 146.866 Aktien.

Bei 27,01 EUR erreichte der Titel am 28.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Bei 6,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 71,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,860 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,18 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens Energy am 07.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Siemens Energy-Anleger Experten zufolge am 11.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,310 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Mai 2024: Analysten sehen Potenzial bei Siemens Energy-Aktie

Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verliert