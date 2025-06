Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Das Papier von Siemens Energy gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 85,84 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Energy befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 85,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,36 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.186.945 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 89,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 4,29 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 22,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 289,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,125 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,00 EUR je Siemens Energy-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Energy am 08.05.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,96 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,28 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,40 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Bund-Garantie abgelöst

Siemens Energy-Aktie fester: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy