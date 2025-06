Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 85,26 EUR ab.

Die Siemens Energy-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 85,26 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens Energy-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 84,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133.241 Siemens Energy-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR ab. Mit Abgaben von 74,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,125 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 60,00 EUR.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS lag bei 0,55 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Energy einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,96 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens Energy möglicherweise am 10.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,40 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Siemens Energy-Aktie etwas tiefer: Bund-Garantie abgelöst

Siemens Energy-Aktie fester: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy