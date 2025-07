Siemens Energy Aktie News: Anleger schicken Siemens Energy am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 90,78 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 90,78 EUR. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,04 EUR. Mit einem Wert von 92,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 479.182 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2025 markierte das Papier bei 99,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,17 Prozent könnte die Siemens Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 75,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Siemens Energy seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,095 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 61,00 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

