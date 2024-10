Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Vormittag seitwärts

So bewegt sich Siemens Energy

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 35,64 EUR.

Bei der Siemens Energy-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 35,75 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 35,34 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 75.725 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 35,79 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 0,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 6,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 456,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Energy-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,063 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,04 EUR an.

Am 07.08.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR gegenüber -3,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 8,80 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Siemens Energy die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,345 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

