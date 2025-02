Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 57,52 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,52 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 58,08 EUR. Bei 56,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 605.626 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 60,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,07 EUR. Dieser Wert wurde am 20.02.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 77,29 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,077 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,25 EUR an.

Am 13.11.2024 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Siemens Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Energy einen Gewinn von 0,800 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

