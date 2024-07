Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 27,55 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 27,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Energy-Aktie bis auf 27,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,60 EUR. Von der Siemens Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 877.091 Stück gehandelt.

Bei 27,91 EUR erreichte der Titel am 11.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 1,29 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 6,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,76 Prozent.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,060 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,07 EUR.

Siemens Energy ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Energy mit -0,26 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,28 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2024 gerechnet. Am 11.08.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,426 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

