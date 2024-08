Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy präsentiert sich am Nachmittag fester

So entwickelt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 24,91 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,7 Prozent auf 24,91 EUR. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,98 EUR an. Bei 24,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 1.250.385 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 12,04 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 74,30 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Siemens Energy-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,062 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 25,69 EUR.

Am 07.08.2024 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,42 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,80 Mrd. EUR gegenüber 7,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens Energy am 13.11.2024 präsentieren. Am 12.11.2025 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,479 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Montagssitzung im Plus

XETRA-Handel: Zum Start des Montagshandels Gewinne im LUS-DAX

Top-Verdiener im DAX: So hoch sind die Gehälter der Vorstände