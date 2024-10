Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag behauptet

Siemens Energy im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 35,84 EUR zeigte sich die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Siemens Energy-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,50 EUR an. Das Tagestief markierte die Siemens Energy-Aktie bei 35,68 EUR. Bei 35,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.249.494 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.10.2024 bei 36,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 1,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,40 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 459,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,063 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Energy 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 29,20 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy ein EPS von -3,42 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 8,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,20 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.11.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,344 EUR je Siemens Energy-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone