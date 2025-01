Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,0 Prozent auf 52,88 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 52,88 EUR. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 53,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 51,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.408.723 Siemens Energy-Aktien.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,26 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Energy-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,26 EUR am 17.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 78,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,053 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,57 EUR an.

Am 13.11.2024 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,34 EUR gegenüber -1,04 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,32 Prozent gesteigert.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.02.2025 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 0,744 EUR in den Büchern stehen haben wird.

